Косметолог Соколова предупредила, что частые пилинги истончают защитный слой кожи

Пилинги способствуют удалению ороговевших клеток кожи и улучшают состояние организма, но чрезмерное их использование может привести к повреждениям. Врач-косметолог и врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула опасность частых процедур пилинга.

По словам эксперта, регулярные пилинги нарушают защитный барьер кожи, вызывая шелушение, покраснения и акне.

«Кожа имеет естественный гидролипидный барьер, который защищает от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые пилинги истончают этот слой», — привел слова Соколовой сайт «Известия».

Также пилинги в летний период могут стать причиной пигментации и повышенной чувствительности к ультрафиолету. Косметолог посоветовала соблюдать правила ухода, использовать SPF-защиту и избегать прямых солнечных лучей.