Косметолог Скворцова: инъекционная терапия эффективна в борьбе с целлюлитом

Целлюлит — показатель изменений, связанных с нарушением обмена веществ и микроциркуляции. Как избавиться от бугристости на коже, рассказала дерматовенеролог-косметолог Галина Скворцова в беседе с «ФедералПресс».
Эффективным методом врач назвала инъекционную терапию. Один из вариантов включает использование липолитиков — веществ, помогающих расщеплять жировые клетки.
По словам медика, введение активных компонентов в проблемные зоны позволяет восстановить кровоток и лимфоотток. Кроме того, процедура запускает защитные функции кожи.
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