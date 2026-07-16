Косметолог Шухман рассказала, что чайные компрессы и кубики льда помогают уменьшить покраснения и улучшить тонус кожи

Чай — доступное средство домашнего ухода за кожей, которое применяется в народной косметологии для приготовления масок, компрессов, кубиков льда и примочек. Об этом РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, интерес к чайным процедурам объясняется богатым химическим составом чайного листа. В нем содержатся полифенолы, катехины, танины и кофеин. Полифенолы — мощные антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и способствуют защите клеток от повреждений. Это помогает сохранять более свежий и здоровый внешний вид кожи, отметило ОТР.

Кофеин улучшает микроциркуляцию крови и оказывает легкое дренажное действие, благодаря чему уменьшается выраженность отеков. Танины обладают вяжущими свойствами, временно создавая ощущение более гладкой и подтянутой кожи. Кроме того, чай содержит немного витаминов и микроэлементов, которые участвуют в поддержании нормального состояния кожи.

Одной из популярных процедур считаются чайные компрессы и кубики льда. После протирания лица льдом из чая многие отмечают уменьшение покраснений и улучшение тонуса кожи. Однако важно понимать, что речь идет о временном косметическом эффекте. Не всем подходят ледяные компрессы, особенно людям с чувствительной кожей, куперозом или склонностью к сосудистым реакциям, добавила Шухман.