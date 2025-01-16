Косметолог Шаповалова посоветовала использовать зимой сыворотки с ретинолом

Дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова в беседе с « Газетой.ru » дала советы по выбору сыворотки для лица в зимний период. В холодное время года стоит отдать предпочтение водянистым и гелеобразным структурам.

Шаповалова отметила, что зимой необходимо обратить внимание на сыворотки с кислотами и ретинолом. Кислоты обладают отшелушивающим эффектом, а ретинол отвечает за восстановление эпидермиса. Однако перед использованием этих продуктов лучше проконсультироваться со специалистом.

Косметолог подчеркнула важность поддержания увлажненности кожи в минусовые температуры, поэтому предложила выбирать средства, содержащие церамиды или гиалуроновую кислоту. Результат поможет закрепить этап в виде нанесения крема, добавила медик.