Косметолог Шаповалова посоветовала использовать зимой сыворотки с ретинолом

Дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова в беседе с «Газетой.ru» дала советы по выбору сыворотки для лица в зимний период. В холодное время года стоит отдать предпочтение водянистым и гелеобразным структурам.
Шаповалова отметила, что зимой необходимо обратить внимание на сыворотки с кислотами и ретинолом. Кислоты обладают отшелушивающим эффектом, а ретинол отвечает за восстановление эпидермиса. Однако перед использованием этих продуктов лучше проконсультироваться со специалистом.
Косметолог подчеркнула важность поддержания увлажненности кожи в минусовые температуры, поэтому предложила выбирать средства, содержащие церамиды или гиалуроновую кислоту. Результат поможет закрепить этап в виде нанесения крема, добавила медик.
В Бурятии собака спасла закрытую в рюкзаке кошку
Считавшийся умершим пожилой индус ожил и сорвал свои похороны
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
Три четверти украинских министров сбежали из Киева после начала СВО
Мособлдума согласовала назначение Максима Забелина на пост зампреда
Алексея Гержика назначили заместителем председателя правительства Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте