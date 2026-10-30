Косметолог Савина отметила, что частые скрабы и кислоты после 30 подчеркивают морщины

После 30 лет привычные ежедневные процедуры могут обернуться сухостью кожи и более заметными морщинами. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина.

После 30 лет кожа постепенно вырабатывает меньше коллагена и эластина, а ее клетки обновляются медленнее, сообщила косметолог Савина. Этот процесс естественен, но неправильный уход способен сделать его проявления заметнее. Главным фактором преждевременного старения специалист назвала ультрафиолет, который повреждает коллагеновые волокна, провоцируя сухость, пигментацию и морщины.

Савина посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30 и отказаться от загара и солярия. Другой ошибкой она назвала чрезмерное увлечение косметикой: частые скрабы, кислоты и спиртосодержащие составы повреждают защитный барьер, вызывая раздражение. Врач рекомендовала умываться теплой водой с мягким средством, не ложиться спать с макияжем и избегать интенсивного трения кожи ватными дисками. Для сохранения здорового вида важнее мягко очищать лицо, увлажнять кожу, высыпаться и избегать вредных привычек. При внезапном появлении морщин с сухостью или зудом следует обратиться к дерматологу.