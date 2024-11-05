Косметолог Рябус: стимулирующие выработку коллагена инъекции помогут убрать «бульдожьи» щеки

«Бульдожьи» щеки, которые у многих появляются с возрастом, — это обвисание участков кожи по обе стороны от подбородка. Как решить данную проблему, рассказала косметолог Мария Рябус в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, пациентам обычно дают на выбор три способа: аппаратный, нитевой и инъекционный. Последний, например, предполагает введение средств, стимулирующих выработку коллагена.

«Такими препаратами мы можем проработать эту область лица, образовать новый каркас и поставить на место подкожно-жировые пакеты», — пояснила медик.

Что касается аппаратов, то врач рекомендовала присмотреться к процедуре лазерного липолиза. Она помогает уплотнить жировую ткань, вернуть пакеты на место и зафиксировать их.