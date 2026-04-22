Косметолог Радина подтвердила эффективность процедуры «кожа дельфина»

В российских клиниках активно рекламируют процедуру под названием «кожа дельфина». Эффект достигается за счет корейского препарата Mesoten Aqualight, содержащего ботулинопептид, янтарную и гиалуроновую кислоты. Мнение высказала дерматолог и косметолог Кристина Радина в беседе с Life.ru .

По ее словам, компоненты препарата давно известны в сфере косметологии, но сейчас они представлены в новом сочетании.

«Действие обусловлено тем, что он содержит одновременно и гиалуроновую кислоту, и ботулинопептид. То есть получается двойной эффект: увлажнение и разглаживание морщин», — отметила специалист.

Однако важно понимать, что эффект от процедуры временный. Как подчеркнула Радина, «дельфинья кожа» проявляется только в момент процедуры, а затем все равно постепенно рассасывается.