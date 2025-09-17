Косметолог Поспелова рассказала, что кислоты, цинк и ретинол в уходе могут навредить коже

Косметические средства могут оказывать разное воздействие на кожу: от полезного до раздражающего. Преподаватель-косметолог сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова поделилась с «Известиями» рекомендациями по безопасному выбору косметики.

«Некоторые компоненты в составе косметики могут вызывать сухость, раздражение или другие неприятные реакции кожи. Чаще всего это кислоты, ретинол и цинк, их следует использовать с осторожностью», — отметила специалист.

Поспелова подчеркнула, что неправильное сочетание средств также может быть опасно. Использование сразу нескольких агрессивных формул может повредить защитный барьер кожи.

Косметолог предостерегла от использования косметики неизвестного происхождения. Такие средства могут содержать опасные заменители активных компонентов, не прошедшие проверки безопасности.

Чтобы снизить риски, важно уметь распознавать подделку: обращать внимание на упаковку, срок годности и целостность защитной пленки. Настоящие средства всегда имеют инструкцию на русском языке и полностью указанный состав, добавила Поспелова.