Косметолог Овдей предостерегла от использования народных средств против прыщей

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Овдей сообщила «Газете.Ru» , что попытки избавиться от прыщей с помощью народных средств могут привести к нежелательным последствиям. По ее словам, такие методы часто не имеют доказанной эффективности и могут вызвать раздражение, сухость или даже ожоги кожи.

«Большинство народных средств от прыщей не имеют доказанной эффективности, а их нанесение на кожу может закончиться раздражением, сухостью или даже ожогом», — привел специалиста сайт «Известия».

Наталья Овдей пояснила, что зубная паста может вызвать сухость и шелушение, спиртовые растворы повреждают защитный барьер кожи, а лимонный сок — стать причиной раздражения и нежелательной пигментации. Уксус, сода и концентрированные кислоты могут привести к химическому повреждению кожи, а чеснок и лук — спровоцировать контактный дерматит.

Косметолог также предостерегла от выдавливания глубоких и болезненных прыщей, так как это может привести к распространению воспаления, появлению пятен и рубцов. Для лечения акне она рекомендовала использовать средства с изученной эффективностью, подобранные с учетом типа и состояния кожи.