Косметолог Осман посоветовала раз в месяц замачивать расческу в мыльной воде, чтобы избежать быстрого загрязнения волос

Косметолог и пластический хирург Мадина Осман поделилась с «Вечерней Москвой» причинами, по которым волосы могут быстро становиться жирными.

Одной из распространенных ошибок является нанесение маски для волос непосредственно на корни после мытья шампунем и бальзамом. Это утяжеляет волосы и создает эффект грязных волос. Вместо этого рекомендуется наносить маску, начиная с отступа в три пальца от корней. Такой подход поможет избежать быстрого загрязнения.

Также важно следить за чистотой расчески. Со временем на щетинках скапливаются волосы и кожное сало, которые при использовании расчески могут переходить на корни волос. Чтобы избежать этого, рекомендуется раз в месяц помещать расческу в миску с мыльной водой на два–три часа, а затем тщательно очищать каждую щетинку.

Некачественное очищение в процессе мытья головы также может быть причиной быстрого загрязнения. Если не смывать остатки шампуня, бальзама или маски, они могут оставаться у корней и притягивать пылинки и кожное сало.

Слишком высокая температура воды может спровоцировать активность сальных желез, что приведет к быстрому загрязнению корней. Оптимальная температура воды для мытья головы — не выше 37 градусов.

Наконец, неподходящая косметика для мытья головы может стать причиной быстрого загрязнения волос. Увлажняющие средства могут не справляться с жирной кожей головы, а агрессивные сульфаты могут влиять на состояние корней. В таком случае рекомендуется сменить косметику для ухода за волосами.