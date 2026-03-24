Косметолог Мухина предупредила, что новый тренд зумеров с ударами по лицу может закончиться переломами костей черепа

В стремлении достичь выразительных скул среди молодежи получил распространение новый тренд под названием «бонсмешинг». В видео с хештегом #бонсмешинг можно увидеть, как люди используют кулаки, кувалды и кухонные молотки, чтобы придать своему лицу желаемую форму. Утверждается, что подобные действия уплотняют лицевую кость и делают черты более острыми. «Вечерняя Москва» обратилась к специалисту, чтобы выяснить, насколько такие эксперименты могут быть опасны.

По словам врача-косметолога, хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, тренд «бонсмешинг» основывается на законе Вольфа, который гласит, что кости адаптируются к внешнему воздействию. Однако, как пояснила Мухина, подобные манипуляции могут привести к серьезным последствиям, таким как посттравматическая асимметрия лица, неврит лицевого нерва, гематомы, синяки, переломы костей черепа и кровоизлияния.

Мухина подчеркнула, что для достижения желаемых результатов необходимо работать комплексно: над питанием, весом и мышцами лица. Она также отметила, что в современной косметологии существуют безопасные процедуры, такие как ударно-волновая терапия (УВТ) и иглоукалывание, которые позволяют добиться четких рельефов лица без риска для здоровья.