Косметолог Мухина: маска из майонеза сделает волосы послушными и увлажненными

Диетолог и косметолог Марият Мухина посоветовала попробовать использовать майонез за пределами кухни. Жители Майона, где был создан соус, применяли его как шампунь и мыло, отметила эксперт в беседе с Life.
Медик рекомендовала сделать маску для волос на основе продукта. Средство нужно оставить на голове на 20-30 минут. Результатом станут послушные и увлажненные локоны.
«Майонез славится своим высоким содержанием жиров и витаминов, что делает его отличным средством для восстановления и питания волос», — пояснила специалист.
По ее словам, можно задействовать соус в обертывании тела. Мухина рассказала, что 20-минутная процедура улучшит текстуру кожи и сделает ее более упругой.
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