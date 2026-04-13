Косметолог Мороз подтвердила, что терапия красным светом может улучшать настроение

Световая терапия, известная также как «терапия красным светом», привлекает внимание не только как косметическая процедура, но и как метод борьбы с эмоциональным выгоранием. Подробнее рассказала косметолог Ольга Мороз, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, такой способ действительно может помочь в улучшении настроения благодаря стимуляции клеточной активности. Однако результаты различаются в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Чтобы терапия принесла пользу, необходимо использовать сертифицированные аппараты, соблюдать рекомендации по времени и частоте сеансов, а также консультироваться с врачом. Ограничения могут включать хронические заболевания, прием медикаментов, беременность, онкологические заболевания и чувствительность к свету.