Косметолог Минаева призвала не делать ботокс и филлеры за один визит

Вводить ботулотоксин и филлеры в одну зону за один визит нельзя из-за риска асимметрии лица. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Елизавета Минаева.

По ее словам, филлер создает в тканях объем и давление, из-за чего ботулотоксин может выйти за пределы целевой мышцы и нарушить естественную мимику. Специалист посоветовала разносить процедуры: сначала делать ботулинотерапию и лишь спустя две недели оценивать необходимость контурной пластики.

Минаева также предостерегла от RF-лифтинга и IPL-фототерапии сразу после уколов, поскольку прогрев снижает эффект ботокса и ускоряет рассасывание филлера. Инъекции рекомендовано проводить только через две недели после аппаратного воздействия. Кроме того, врач не советует вводить за один сеанс разные белковые составы — например, ботулотоксин и коллаген, чтобы не перегружать иммунитет и не провоцировать аллергию.