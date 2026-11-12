Косметолог Минаева отметила, что отказ от солнцезащитных средств ускоряет старение лица

Отказ от солнцезащитных средств, наклон головы к смартфону и резкое похудение ускоряют увядание кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Елизавета Минаева.

По ее словам, ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, поэтому защита с SPF 30-50 нужна каждый день для лица и шеи. Также вредит привычка подолгу смотреть в экран с опущенной головой: овал лица теряет четкость, а на шее появляются складки. Специалист порекомендовала держать смартфон на уровне глаз.

Кроме того, Минаева предостерегла от стремительного похудения на препаратах вроде семаглутида: без жирового каркаса щеки западают, а кожа провисает. Защитный барьер также разрушает частое одновременное нанесение кислот, ретинола и скрабов, а избыток филлеров утяжеляет лицо и зрительно прибавляет возраст.