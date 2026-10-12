Косметолог Максимова назвала отеки и проступающие сосуды на лице признаками перименопаузы

Отеки, проступающие сосуды и жжение от привычного крема могут указывать на перименопаузу. Об этом NEWS.ru заявила врач-косметолог, дерматовенеролог Ирина Максимова.

По словам специалиста, изменения во внешности нередко начинаются еще до сбоев менструального цикла. Женщины могут столкнуться с утяжелением нижней части лица, стойкими отеками век, а также рук, ног и живота. Кроме того, в районе седьмого шейного позвонка иногда формируется уплотнение жировой ткани.

Максимова подчеркнула, что универсальной программы ухода в этот период нет. При нарушении защитного барьера кожи необходимо снижать сухость и чувствительность. Если преобладает сосудистая реакция, внимание уделяют снятию покраснений и защите от солнца, а при утяжелении лица — работе с отечностью, мышцами и подкожно-жировой тканью.