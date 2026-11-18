Сдавать анализы на гормоны при легких высыпаниях и стабильном цикле бессмысленно. Об этом «Известиям» сообщила косметолог-эстетист Фатима Кубанова.

По словам специалиста, у взрослых женщин частая причина высыпаний — повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к андрогенам, а не гормональный сбой. В таком случае уровень гормонов в крови остается в норме.

Кубанова отметила, что обследование у гинеколога или эндокринолога требуется лишь при тревожных симптомах. Среди них — сбои цикла, избыточный рост жестких волос на лице и теле, поредение волос на голове, отсутствие эффекта от лечения в течение года или резкое воспаление с температурой и болью в суставах.

В остальных ситуациях эксперт рекомендовала сосредоточиться на качественном наружном уходе, процедурах, а также на нормализации сна и питания.