Косметолог Кабулов: сон на животе или боку может вызвать проблемы с кожей

Спать в неподходящих позах вредно для кожи. Положение на животе или на боку провоцирует морщины в зоне декольте или на лице. Об этом рассказал косметолог Георгий Кабулов в беседе с «Газетой.ru» .

По словам специалиста, такие позы вызывают натяжение или образование складок на коже. Кроме того, из-за сна на боку или животе лицо может потерять объем с одной стороны, отмечает сайт kp.ru.

Чтобы минимизировать риск преждевременного старения кожи, специалист рекомендует спать на спине и использовать специальные ортопедические подушки. Также стоит отдавать предпочтение наволочкам из сатина, атласа или шелка — эти материалы уменьшают трение кожи о ткань, резюмировал Кабулов.