Косметолог Грунина заявила, что любая профессиональная косметика будет эффективной

На рынке представлено огромное разнообразие масок, кремов, патчей и прочих продуктов, предназначенных для поддержания красоты и молодости. Однако не все из них действительно способны обеспечить желаемые результаты. Врач-косметолог-дерматолог Татьяна Грунина поделилась с ТСН24 , какие уходовые средства могут оказаться всего лишь маркетинговым ходом.

По словам специалиста, в категории профессиональной уходовой косметики все продукты могут быть полезными, если правильно подобрать состав для конкретного пациента. Эксперт отметила, что нередко клиенты сообщают о том, что средства не приносят результата. Чаще всего это связано с неверным выбором косметики, которая не соответствует потребностям кожи.

Грунина подчеркнула, что рекомендуется подбирать уходовые продукты для каждого типа кожи и существующих проблем вместе с врачом-косметологом, поскольку он сможет предложить список необходимых средств с заметным эффектом.