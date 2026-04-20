Косметолог Елисавецкая рассказала, что сон на высокой подушке может быть причиной отека лица по утрам

Отечность лица по утрам может быть связана с несколькими факторами, заявила NEWS.ru косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая.

По словам специалиста, одной из основных причин является сон на высокой подушке. В таком положении происходит зажим блуждающего нерва и затрудняется работа диафрагмы — главной мышцы, отвечающей за циркуляцию лимфы. Застой жидкости в результате приводит к отекам на лице.

Еще одна причина отечности — спазм жевательных мышц, которые находятся рядом с лимфатическими узлами на шее и могут препятствовать нормальному оттоку лимфы. Также косметолог подчеркнула, что отеки могут возникать из-за смещения первого шейного позвонка, которое приводит к пережатию вен и застою крови.

«Такая опухлость не убирается кремом или чаем, только остеопатической коррекцией», — отметила Елисавецкая.