Косметолог Егорова призвала пропагандировать по ТВ естественные стандарты красоты

Чтобы женщины знали меру в косметологии, нужно пропагандировать более естественные стандарты красоты и показывать их по телевидению. Об этом НСН рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

Она объяснила, что процедуру по увеличению тех же губ должен обязательно проводить медицинский работник. По ее словам, медик всегда отговорит клиентку от излишеств.

«Нормальный врач отговорит пациентку, чтобы она лишнего себе не вколола, если что-то пойдет не так — поможет», — отметила она.

Но добавила, что создавать регламент предельно допустимого увеличения объяема нельзя. Потому что у людей изначально разные данные, одно и то же количество препарата будет смотреться по-разному.