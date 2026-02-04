Косметолог Долматова назвала церамиды золотым стандартом в восстановлении поврежденной кожи

Косметолог Мария Долматова поделилась с Life.ru советами по уходу за кожей в зимний период, когда холод и ветер замедляют процессы обновления поверхностных клеток эпидермиса.

Врач посоветовала отказаться от очищающих средств со спиртом, так как они разрушают гидролипидную пленку и усиливают дефицит влаги. Также она рекомендовала использовать кремы с более насыщенной текстурой, которые работают на увлажнение и питание кожи в течение дня.

Долматова назвала золотым стандартом в восстановлении поврежденной кожи церамиды. Эти компоненты укрепляют кожный барьер и снижают потерю влаги.