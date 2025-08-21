Косметолог Байрамукова указала на растущую популярность унисекс-косметики

В наше время косметика для мужчин стала обыденностью. Косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с Life.ru подчеркнула, что стереотипы о «мужской» и «женской» косметике могут вводить в заблуждение.

По словам эксперта, мужская косметика зачастую содержит успокаивающие компоненты для ухода после бритья, в то время как женская ориентирована на лифтинг-эффект и выравнивание тона кожи. Парфюмерные композиции также различаются: мужчины предпочитают яркие ароматы, а женщины — нежные и легкие.

Врач отметила, что мужская кожа более плотная, но истончается раньше, чем женская. У мужчин больше сальных и потовых желез, поэтому им логичнее выбирать специализированные средства.

Байрамукова также указала на различия в средствах для волос: женщины чаще используют восстанавливающие продукты из-за окрашивания и укладки, а мужчинам обычно достаточно стандартных очищающих средств или продуктов против перхоти.

Косметолог отметила растущую популярность унисекс-косметики, которая стирает гендерные различия и особенно востребована за рубежом. Она подчеркнула, что при одинаковом типе кожи и схожих проблемах мужчины и женщины могут использовать одну и ту же косметику.