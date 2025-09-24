Косметолог Анчикова предложила флеш-филлеры для омоложения области вокруг глаз

Косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала « Газете.ru » о флеш-филлерах, которые помогают убрать морщины вокруг глаз и губ.

Специалист отметила, что процедура эффективна против «гусиных лапок», мелких морщин на лбу или вокруг губ. Она улучшает качество кожи, выравнивает ее рельеф и текстуру, придает здоровое сияние.

«Свадьба, выпускной, важные переговоры, фотосессия — если у вас сосуды не расположены слишком близко к поверхности кожи и нет риска получить синяк от укола, то флеш можно делать прямо перед мероприятием», — предложила эксперт.

По ее словам, препарат можно использовать в возрасте 25–30 лет для профилактики или как дополнение к контурной пластике. Эффект заметен сразу.