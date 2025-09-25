Косметолог Амосова рекомендовала включить пилинги в осенний уход за кожей

Дерматолог-косметолог Галина Амосова в интервью « Газете.ru » поделилась секретами ухода за кожей осенью. Она рекомендовала использовать пилинги для восстановления кожи после летнего солнца.

По словам эксперта, для возвращения сияния необходимо отшелушивание с последующим активным увлажнением. Для разных типов кожи подходят разные средства: интенсивные пилинги — для жирной кожи, деликатные формулы с антиоксидантами — для сухой, ферментные составы — для чувствительной.

«Несмотря на снижение солнечной активности, ультрафиолет по-прежнему оказывает влияние на кожу», — напомнила врач.

Амосова отметила важность использования SPF-средств осенью, добавил aif.ru.