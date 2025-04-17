Косметолог Афонина призвала проверять лицензию космологической клиники на сайте Росздравнадзора

В последние годы все больше людей сталкиваются с некачественными косметологическими процедурами. Основатель косметологической клиники Ксения Афонина рассказала «ФедералПресс» , как отличить профессионального врача от недобросовестного специалиста без медицинского образования.

«Все чаще к нам приходят пациенты с осложнениями после авторских методик, за которыми скрываются несертифицированные препараты и отсутствие медицинского образования», — поделилась специалист.

Афонина рекомендует проверять лицензию клиники на сайте Росздравнадзора. Она подчеркивает, что процедуры должны проводиться в специализированных учреждениях, а не на дому.

Чистота, стерильность и наличие одноразовых расходных материалов — признаки добросовестной клиники. Косметолог должен оформить договор, выдать информированное согласие и кассовый чек.