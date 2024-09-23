Кошку с анорексией спасли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде волонтеры оказывают помощь кошке с анорексией, об этом сообщили в местном котопесокафе в социальных сетях, передал сайт pravda-nn.ru.
В пятницу вечером местные жители заметили кошку рядом с мусорными контейнерами на пути в театр. Не смогли пройти мимо и принесли ее в котопесокафе. Несмотря на отсутствие свободных мест в приюте, волонтеры не могли отказать людям, которые решили отложить свой поход в театр ради спасения животного.
В котопесокафе кошку сразу вымыли и осмотрели, обнаружив наличие блох и значительное выпадение шерсти. Животное находилось в тяжелом состоянии с сильно пониженной температурой. Ветеринары диагностировали истощение и обезвоживание, а также незамедлительно начали лечение. В настоящее время кошка получает лечение в стационаре с капельницей.
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