Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с российскими танкистами. Один из них — механик-водитель с позывным Грач — рассказал, почему именно его место в танке защищено особенно тщательно.

По словам военнослужащего, от состояния механика-водителя напрямую зависит боеспособность всей машины. Если он будет ранен или убит, танк не сможет продолжать движение, что поставит под угрозу выполнение боевой задачи и безопасность остального экипажа.

В экипаже танка Т-80БВМ, где служит Грач, место мехвода дополнительно прикрыто специальными защитными сетками. Такая мера позволяет повысить шансы водителя на выживание при обстреле или атаке дронами.

Таким образом, от его действий и сохранности зависит не только жизнь товарищей, но и судьба самой боевой машины.