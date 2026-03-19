Корреспондент «Звезды» Сивонен рассказала о подготовке подводников к аварийным ситуациям

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен пообщалась с начальником цикла учебного центра подводников и узнала, что военнослужащие проходят межпоходовую подготовку, тренируясь устранять аварии в самых различных ситуациях. Главное в этом процессе — большое количество повторений.

Начальник цикла учебного центра подчеркнул, что благодаря многократным тренировкам подводники могут отрабатывать действия в аварийных ситуациях на подсознательном уровне, даже с закрытыми глазами.

Инструкторы моделируют разнообразные ситуации, чтобы экипаж мог решать задачи не только правильно, но и быстро. В случае реальной аварии счет пойдет на секунды.