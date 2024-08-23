Корреспондент «Вечерней Москвы» Шатохина провела мастер-класс в рамках городского фотоконкурса

Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Наталья Шатохина организовала мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации». Мероприятие прошло в рамках столичного фотоконкурса «Планета Москва», передала «ВМ».

Автор уникальных снимков рассказала гостям, как создавать и развивать историю с помощью изображений. Также была затронута тема передачи авторского замысла.

В 2024 году участниками конкурса стали 200 человек, которые представили более 1,7 тысячи работ. Среди номинаций — «Реновация — новый облик столицы» и «Городской пейзаж. Города России».

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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