Корреспондент «Вечерней Москвы» Шатохина провела мастер-класс в рамках городского фотоконкурса

Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Наталья Шатохина организовала мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации». Мероприятие прошло в рамках столичного фотоконкурса «Планета Москва», передала «ВМ».

Автор уникальных снимков рассказала гостям, как создавать и развивать историю с помощью изображений. Также была затронута тема передачи авторского замысла.

В 2024 году участниками конкурса стали 200 человек, которые представили более 1,7 тысячи работ. Среди номинаций — «Реновация — новый облик столицы» и «Городской пейзаж. Города России».