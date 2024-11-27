Корреспондент 360.ru Елена Кононова получила премию «ТЭФИ-Капитал»

Корреспондента 360.ru Елену Кононову наградили премией «ТЭФИ-Капитал». Журналистка получила статуэтку в номинации «Репортер».
Кононову удостоили премией за ее специальный репортаж «Большая вода: кто и как спасал Курган от половодья».
Материал вышел в апреле 2024 года, когда Курганскую область накрыли масштабные паводки. Кононова отправилась в село Кетово и пообщалась с местными жителями, спасателями и волонтерами, чтобы выяснить, как они справлялись с последствиями наводнения. Журналистке также довелось поучаствовать в спасении собаки по кличке Дик. Корреспондент показала то, что обычно остается за кадром.
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