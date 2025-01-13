Корейский кроссовер KGM Tivoli поступит на российский рынок в 2025 году

Продажи корейского субкомпактного кроссовера KGM Tivoli стартуют в России в начале 2025 года. Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на компанию-дистрибьютор «Рэкс Моторс».

По опубликованным данным, модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 163 лошадиных сил, автоматическим коробкой передач и передним приводом. KGM Tivoli будет предлагаться в трех комплектациях с различными вариантами интерьера и цветовой гаммой.

Оснащение включает светодиодную оптику, климат-контроль, обогрев руля и сидений, камеры заднего вида и другие функции. На данный момент автомобиль три раза прошел рестайлинг.