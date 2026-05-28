Координатор отделения ЛДПР Крастелев объяснил нежелание лечить депрессию страхом постановки на учет

За последние четыре года количество россиян, страдающих от депрессии и тревожных расстройств, увеличилось на 21,5%. Однако многие продолжают страдать, не обращаясь за медицинской помощью. В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировал координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По его словам, основной причиной является страх перед возможной постановкой на учет и клеймом психически нездорового человека.

«Важно понимать разницу. Психиатр лечит тяжелые расстройства, иногда с медикаментами. Психотерапевт и психолог помогают с тревогой, стрессом», — отметил эксперт.

Он объяснил, что обращение к частным специалистам предполагает конфиденциальность и не несет последствий.