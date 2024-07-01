Координатор «Общества рыболовов» Молчанов: для рыбаков с плохим зрением существует несколько методов ловли рыбы

Координатор петербургского НКО «Общество рыболовов» Кирилл Молчанов в беседе с ИА RuNews24.ru назвал методики рыбной ловли, подходящие для людей с серьезным нарушением зрения.

По словам эксперта, среди членов его клуба существует немало весьма удачливых рыбаков. Молчанов отметил, что методы для незрячих рыбаков основаны на тактильных ощущениях. К ним относятся следующие: донный, фидерный, спиннинговый, троллинг.

Донка счиатется самым распространенными видом, состоящим из лески с привязанными к ней крючками и грузом. Как заметил Молчанов, благодаря прогрессу появились различные электронные устройства, издающие звук при поклевке, однако большинство рыбаков по-прежнему предпочитают просто наматывать леску на палец или запястье.