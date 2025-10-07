Координатор «Евразийского диалога» Климов призвал активизировать мягкую силу России в Европе

Координатор парламентского проекта «Евразийский диалог» Андрей Климов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что российское влияние в европейских странах сохраняется благодаря миллионам русскоязычных граждан.

Политик подчеркнул необходимость усиления общественной, научной и партийной дипломатии, предлагая «действовать гибче и мудрее» для эффективного взаимодействия с Европой. Климов добавил, что видит большие перспективы для укрепления позиций России в регионе.