Координатор движения «Стоп нелегал» Грэк: «обеление» такси приведет к серьезному повышению цен | 360°

27 апреля 2024, 12:26
Координатор движения «Стоп нелегал» Грэк: «обеление» такси приведет к серьезному повышению цен
Координатор движения «Стоп нелегал» и советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк призвал поэтапно ужесточать контроль в отрасли такси. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «обеление» сферы обернется существенным повышением цен для пассажиров. В регионах большинство водителей просто покупают документы о проверках.
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«Сегодня у нас нет возможности легально проходить медицинские и технические осмотры за вменяемые деньги. Иначе стоимость поездок безумно вырастет», — пояснил эксперт.
Он также напомнил о дефиците хороших водителей, который наблюдается в РФ достаточно давно.
Такси
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