Координатор движения «Стоп нелегал» Грэк: «обеление» такси приведет к серьезному повышению цен | 360°

Общество 27 апреля 2024, 12:26 Координатор движения «Стоп нелегал» Грэк: «обеление» такси приведет к серьезному повышению цен

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Координатор движения «Стоп нелегал» и советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк призвал поэтапно ужесточать контроль в отрасли такси. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, «обеление» сферы обернется существенным повышением цен для пассажиров. В регионах большинство водителей просто покупают документы о проверках.

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«Сегодня у нас нет возможности легально проходить медицинские и технические осмотры за вменяемые деньги. Иначе стоимость поездок безумно вырастет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о дефиците хороших водителей, который наблюдается в РФ достаточно давно.