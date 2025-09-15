«Контур.Толк»: более половины россиян хотя бы раз использовали нейросети для рабочей переписки

Более половины россиян уже использовали ChatGPT или аналогичный сервис при создании рабочих сообщений. Основная причина — поиск удачной формулировки. Об этом говорят результаты исследования от компании «Контур.Толк», которые опубликовала « Газета.ru ».

Переписка становится предпочтительнее устного общения: 52% сотрудников чувствуют себя комфортнее, обсуждая вопросы в чатах, чем беседуя с коллегой в коридоре.

Отношение к ИИ различается у разных поколений. Миллениалы активнее используют ChatGPT (14% постоянно), в то время как поколение X проявляет больше консерватизма (42% никогда не пробовали ИИ). Среди зумеров 26% обращаются к нейросетям эпизодически, 8% — регулярно.