«Контур.Маркет»: в январе среди жителей России зафиксировали рост спроса на витамин Е

В январе 2026 года был отмечен значительный рост спроса на витамин Е среди жителей России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования «Контур.Маркета».

По данным аналитиков, продажи витамина Е увеличились на 15%, в то время как общий спрос на витаминные добавки снизился на 15% по сравнению с январем предыдущего года.

Особенно сильно упал спрос на витамины А и С — на 30% и 29% соответственно. Кроме того, значительно снизилась популярность витамина К (на 26%) и поливитаминных комплексов (на 21%), добавил MK.Ru.