Концерт Дениса Майданова в поддержку бойцов СВО пройдет в Кремле 17 февраля

Фото: Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей / Медиасток.рф

Благотворительный концерт в честь юбилея Дениса Майданова пройдет в Кремлевском Дворце 17 февраля. Вместе с ним на сцену выйдут известные артисты: Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина и другие. Собранные с продажи билетов средства направят на помощь участникам СВО.

Концерт приурочен к 50-летию певца, автора и исполнителя песен, депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по культуре Дениса Майданова. Он исполнит на сцене лучшие музыкальные композиции, созданные за 35 лет творчества. Вырученные средства направят на оказание помощи участникам спецоперации, которые нуждаются в лечении и реабилитации.

Телевизионный показ концерта запланирован на 23 февраля 2026 года на телеканале «НТВ».

Зрителями шоу станут ветераны и их семьи, курсанты кадетских корпусов, патриотические объединения, общественники и другие.