Концерн Sinomach представит новый бренд автомобилей для России

Китайская компания Sinomach Auto объявила о намерении вывести на российский рынок автомобили под новым брендом. Детали торговой марки пока не раскрываются. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании.
В России Sinomach уже продает модели под марками Oting и Rox. Последний бренд будет представлять премиальный гибридный внедорожник.
Кроме того, концерн открыл логистический центр в Сибири, что значительно ускоряет поставки в Екатеринбург, Барнаул и Тюмень. К 2025 году Sinomach Auto планирует реализовать более 60 автосалонов на территории России.
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