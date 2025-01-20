Концерн Sinomach представит новый бренд автомобилей для России

Китайская компания Sinomach Auto объявила о намерении вывести на российский рынок автомобили под новым брендом. Детали торговой марки пока не раскрываются. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании.

В России Sinomach уже продает модели под марками Oting и Rox. Последний бренд будет представлять премиальный гибридный внедорожник.

Кроме того, концерн открыл логистический центр в Сибири, что значительно ускоряет поставки в Екатеринбург, Барнаул и Тюмень. К 2025 году Sinomach Auto планирует реализовать более 60 автосалонов на территории России.