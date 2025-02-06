Консультант Уланова: россияне имеют низкий уровень финансовой грамотности

Многие граждане невнимательно читают условия при подписании договоров и допускают ошибки при вычислении ежемесячных процентов по вкладам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова.

По словам специалиста, это связано с низким уровнем финансовой грамотности населения.

«Все считают просто: сумму вклада умножили на процентную ставку, поделили на 12, и вот это должно получиться в месяц. Есть алгоритм расчета», — объяснила Уланова.

Она отметила, что для вычисления суммы процентов, ожидаемых по вкладу, нужно сумму депозита умножить на количество указанных в договоре дней, а затем разделить на 365.