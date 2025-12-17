Консультант «Цикла» Шуракова призвала дачников не забывать про консервацию поливочного оборудования

Консультант по работе с физическими лицами компании «Цикл» Мария Шуракова поделилась с « Известиями » правилами подготовки садового инвентаря к зиме, которые помогут сохранить его в хорошем состоянии до весны.

Специалист призвала не забывать про необходимость консервации поливочного оборудования. Вода в шлангах и распылителях при замерзании расширяется, что может привести к повреждениям.

«Чтобы предотвратить повреждения, необходимо слить всю жидкость из системы, тщательно продуть остатки влаги и поместить инвентарь в помещение с положительной температурой», — пояснила эксперт.

По ее словам, снегоуборочный инвентарь тоже важен. Универсальной лопаты для всех ситуаций не существует, поэтому нужно правильно подобрать инструмент под конкретную задачу. Например, компактные модели с узким ковшом удобны для расчистки садовых тропинок.