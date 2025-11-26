Консультант по сну Мурадова рассказала, что активные игры вечером могут перевозбудить нервную систему детей

Руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC) Елена Мурадова рассказала KP.RU о том, как поведение перед сном влияет на детский сон.

По словам эксперта, активное поведение перед сном не способствует быстрому засыпанию. Наоборот, чем сильнее перевозбуждена нервная система ребенка, тем сложнее его уложить. Даже если ребенок уснет, из-за нервного напряжения он может проснуться слишком рано.

Мурадова посоветовала избегать активных игр перед сном и выключать гаджеты и телевизор за час до укладывания. Она также предостерегает от практики давать малышу поплакать, так как это может усилить перевозбуждение и довести ребенка до истерики.

Вместо этого эксперт рекомендовала создать спокойную атмосферу: говорить тише, приглушить свет и уделить малышу внимание. Это поможет ребенку расслабиться и обеспечит спокойный сон для него и его родителей.