Консультант по сну Мурадова посоветовала пользоваться световым будильником

В зимний период просыпаться утром особенно тяжело, ведь интенсивность освещения низкая, и нашим внутренним часам сложнее понять, что пора вставать с кровати. Как сделать утро всей семьи бодрым и энергичным, рассказала создатель Международного центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult Елена Мурадова в интервью Life .

Прежде всего, необходимо обеспечить себе полноценный сон, считает эксперт. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день. Это поможет избежать накопления недосыпа.

Плавно выйти из фазы глубокого сна поможет световой будильник. За счет постепенного нарастания яркости света человек переходит в поверхностный сон, а затем просыпается. В результате риски проснуться в плохом настроении сводятся к нулю.

Мурадова также посоветовала создавать условия для пробуждения членов семьи. Можно раскрыть шторы или включить мягкий свет, музыку или сказку. Домашние звуки помогут мягко проснуться. После пробуждения человеку нужно дать время, чтобы прийти в себя и настроиться на новый день. Не рекомендуется быстро вставать с кровати, резюмировала специалист.