Консультант по детскому сну Мурадова отметила важность спокойного пробуждения у детей

Начало дня школьника не должно быть хаотичным. В разговоре с KP.RU консультант по детскому сну Елена Мурадова отметила важность спокойного пробуждения.

Эксперт рекомендует после звонка будильника не вскакивать сразу, а немного полежать, прийти в себя и подготовиться к активности. По ее мнению, утреннее внимание родителей — объятия и разговоры — задают хорошее настроение на весь день.

Мурадова советует родителям устанавливать вечерние правила для всей семьи: откладывать телефоны, заканчивать дела и готовиться ко сну. Такой режим помогает детям легче засыпать и быстрее восстанавливаться. Она также подчеркнула, что сон ребенка остается в сфере ответственности взрослых.