Консультант Лейкина предупредила о рисках размытия границ между работой и отдыхом

Отсутствие четких границ между профессиональной деятельностью и свободным временем может привести к хронической усталости. Об этом сообщила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Как пояснила специалист, в настоящее время из-за мобильной связи рабочий день фактически не имеет завершения.

«Люди не чувствуют границ между частной жизнью и рабочей, между трудом и отдыхом», — отметила эксперт.

На взгляд Лейкиной, современному человеку требуется больше времени для восстановления и эмоциональной разрядки, добавил RT.