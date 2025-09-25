Консультант Бондарев посоветовал сосредоточиться на талантах, чтобы предотвратить выгорание на работе

Для предотвращения эмоционального выгорания на работе специалист по когнитивным паттернам и консультант в сфере бизнеса Алексей Бондарев в беседе с «Известиями» порекомендовал сосредоточиться на развитии своих талантов и делегировать задачи, которые не получаются.

Эксперт выделяет две распространенные ошибки, которые могут привести к выгоранию: расфокусировка и попытка развивать слабые стороны вместо усиления врожденных талантов. «Идти против природных качеств слишком дорого — это ведет к выгоранию», — подчеркивает Бондарев.

Для профессионального развития консультант советует определить род деятельности, который дается легко и естественно, и использовать обратную связь от коллег для выявления своих сильных сторон. Также он рекомендует вести дневник для «выгрузки мыслей» и анализировать временные затраты.

В сфере личного развития Бондарев советует вернуться к детским увлечениям, решать бытовые вопросы через делегирование и окружить себя единомышленниками.

Сертифицированный лайф-коуч Алена Борьессон советует при сильной усталости мозга оценить ее на физиологическом уровне и дать себе передохнуть.