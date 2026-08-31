Консультант Бобкова отметила, что структурированное описание опыта помогает создать эффективное резюме

Консультант Selecty Екатерина Бобкова рассказала «Известиям» , как сделать резюме привлекательнее для работодателей. Она подчеркнула, что общие формулировки следует заменить на конкретные достижения, выраженные в цифрах. Это помогает показать реальный масштаб ответственности и результатов работы.

По мнению эксперта, структурированное описание опыта повышает шансы на приглашение на интервью на 20–30%. Важно разделять информацию на понятные блоки и выделять ключевые результаты. Например, вместо «отвечал за развитие продаж» лучше указать конкретные достижения, такие как расширение клиентской базы на 40% за год.

Бобкова также отметила, что фотографии в деловом стиле и открытой позе могут положительно повлиять на впечатление работодателя. Описание функционала должно быть дополнено реальными результатами и масштабом ответственности.

Указание желаемой зарплаты зависит от должности кандидата. Для линейных менеджеров эксперт рекомендует указывать ожидания, чтобы сэкономить время. На позиции топ-менеджера лучше не указывать желаемую зарплату, так как она часто зависит от премий и выполнения KPI.

По словам Бобковой, сильное резюме позволяет работодателю быстро ответить на три вопроса: какие задачи решал кандидат, в каком масштабе и с каким результатом. Чем точнее показан личный вклад, тем проще специалисту подтвердить свой уровень и аргументировать более высокие зарплатные ожидания.