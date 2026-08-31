Консультант Бобкова отметила, что структурированное описание опыта помогает создать эффективное резюме
Консультант Selecty Екатерина Бобкова рассказала «Известиям», как сделать резюме привлекательнее для работодателей. Она подчеркнула, что общие формулировки следует заменить на конкретные достижения, выраженные в цифрах. Это помогает показать реальный масштаб ответственности и результатов работы.
По мнению эксперта, структурированное описание опыта повышает шансы на приглашение на интервью на 20–30%. Важно разделять информацию на понятные блоки и выделять ключевые результаты. Например, вместо «отвечал за развитие продаж» лучше указать конкретные достижения, такие как расширение клиентской базы на 40% за год.
Бобкова также отметила, что фотографии в деловом стиле и открытой позе могут положительно повлиять на впечатление работодателя. Описание функционала должно быть дополнено реальными результатами и масштабом ответственности.
Указание желаемой зарплаты зависит от должности кандидата. Для линейных менеджеров эксперт рекомендует указывать ожидания, чтобы сэкономить время. На позиции топ-менеджера лучше не указывать желаемую зарплату, так как она часто зависит от премий и выполнения KPI.
По словам Бобковой, сильное резюме позволяет работодателю быстро ответить на три вопроса: какие задачи решал кандидат, в каком масштабе и с каким результатом. Чем точнее показан личный вклад, тем проще специалисту подтвердить свой уровень и аргументировать более высокие зарплатные ожидания.