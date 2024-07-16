Консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй: Китай и Россия продолжат укреплять доверие и усиливать сотрудничество

Китай и Россия будут продолжать укреплять взаимное доверие и усиливать сотрудничество, тесно координируя свои действия по международным и региональным вопросам. Об этом заявил генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй в беседе с «Петербургским дневником».

Отношения стран выдержали испытание изменяющейся международной обстановкой и достигли исторически высокого уровня. Кроме того, они стали неким образцом мирного сосуществования между крупными странами.

Китай вместе с Россией готовы защищать международный порядок и совместно продвигать пять принципов мирного сосуществования, отметил Ло Чжаньхуэй.

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