Консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй: Китай и Россия продолжат укреплять доверие и усиливать сотрудничество

Китай и Россия будут продолжать укреплять взаимное доверие и усиливать сотрудничество, тесно координируя свои действия по международным и региональным вопросам. Об этом заявил генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй в беседе с «Петербургским дневником».
Отношения стран выдержали испытание изменяющейся международной обстановкой и достигли исторически высокого уровня. Кроме того, они стали неким образцом мирного сосуществования между крупными странами.
Китай вместе с Россией готовы защищать международный порядок и совместно продвигать пять принципов мирного сосуществования, отметил Ло Чжаньхуэй.