«Консоль»: в Петербурге зафиксировали рост интереса к предпринимательству

Предприниматели Северной столицы зафиксировали повышенный интерес горожан к открытию своего дела. На тенденцию обратили внимание 50% руководителей и владельцев бизнесов в городе, сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на результаты исследования платформы «Консоль».

Самым популярным направлением среди начинающих предпринимателей стала торговля, этот вариант выбрали 40% участников опроса. На втором месте — производство с показателем 20%. В то же время сфера образования оказалась наименее привлекательной для новичков, получив лишь 4% голосов.

Говоря о будущем, большинство представителей бизнеса смотрят на перспективы с оптимизмом. Около 38% уверены, что 2025 год принесет успех их компаниям, тогда как 20% вообще не сомневаются в положительном исходе.