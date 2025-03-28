«Консоль»: в Петербурге зафиксировали рост интереса к предпринимательству

Предприниматели Северной столицы зафиксировали повышенный интерес горожан к открытию своего дела. На тенденцию обратили внимание 50% руководителей и владельцев бизнесов в городе, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на результаты исследования платформы «Консоль».
Самым популярным направлением среди начинающих предпринимателей стала торговля, этот вариант выбрали 40% участников опроса. На втором месте — производство с показателем 20%. В то же время сфера образования оказалась наименее привлекательной для новичков, получив лишь 4% голосов.
Говоря о будущем, большинство представителей бизнеса смотрят на перспективы с оптимизмом. Около 38% уверены, что 2025 год принесет успех их компаниям, тогда как 20% вообще не сомневаются в положительном исходе.
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